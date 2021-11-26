Сорин: даже Бородавко не грезил победой Терентьева над Клебо и Вальнесом. Большое чудо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал победу российского лыжника Александра Терентьева в финале спринта классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Лидер мужской национальной команды Александр Большунов выбыл из борьбы в четвертьфинале.

«Победа Терентьева — сто процентов неожиданная. Я рассчитывал, что Александр будет бороться за подиум, но что он победит Клебо и Вальнеса — даже Бородавко (старший тренер сборной России. — Прим. «Чемпионата») этим не грезил (смеётся). Большое чудо, это дорогого стоит. Но, повторюсь, именно на этой трассе мы ожидали от Терентьева высокого результата. В прошлом году он тоже хорошо смотрелся на этой трассе.

Что касается Большунова, то для первого старта всё нормально. Главное – он стартует и прорабатывается. Если здоровье позволяет стартовать, надо это делать. Старты – лучшая тренировка. Нигде нельзя так прочувствовать скорость, как на Кубке мира, особенно в спринте», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.