«Отдувался за всю команду». Панжинский — о победе Терентьева в спринте на этапе Кубка мира

Серебряный призёр Олимпиады-2010 Александр Панжинский прокомментировал победу российского лыжника Александра Терентьева в финале спринта классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Лидер мужской национальной команды Александр Большунов выбыл из борьбы в четвертьфинале, как и Сергей Устюгов.

«Фантастический результат Терентьева, прекрасное начало олимпийского сезона. Саша, можно сказать, за всю команду отдувался: единственный участник финала — и стопроцентный результат. Поздравляю Юрия Бородавко, Саша Терентьев преподнёс ему прекрасный подарок на день рождения. Победа, безусловно, придаст уверенности в своих силах и выбранном пути. Поздравляю всю федерацию, Елену Вяльбе и группу Юрия Бородавко.

Устюгов? Та гонка в Муонио не совсем показательна. Две недели назад многие находились под физической загрузкой. Тот же Эрик Вальнес тогда был четвёртым, сегодня третий. Конкуренция тогда была сильной, но, возможно, эти две недели Устюгов провёл не самым лучшим образом. Может, слишком много тренировался, сильно хотел, я этого не знаю. Сергей сегодня всё равно выглядел достаточно уверенно, понравилось, как он проводил гонку. Наверное, не до конца чувствует себя, не может разложить силы по дистанции, но сегодня боролся до конца. Ждём от Устюгова успешного сезона.

У Ретивых есть шансы пробиться на Олимпиаду спринтером. Пока что явные — Большунов, Устюгов, сейчас ещё и Терентьев. Глеб, скорее всего, будет разбегаться по ходу сезона. Возможно, он сделал ставку на февраль, когда будут главные старты. Конечно, 30-е место в квалификации, отчасти пассивная борьба в сегодняшней гонке немного настораживают, но надеюсь, что группа Крамера сделает выводы и скорректирует подготовку», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.