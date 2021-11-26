Крянин — о победе Терентьева в спринте: Россия должна гордиться, что есть такие парни

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин прокомментировал победу Александра Терентьева в классическом спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Терентьев доказывал, что он лучший спринтер. Классика — это его коронка. В этом году Александр сделал очень большой шаг вперёд, особенно в своей физической подготовке. Думаю, у него есть перспективы показывать хорошие результаты и дальше. Главное, что Терентьев доказал, что у нас в стране есть хороший спринтер, который может показывать очень хорошую скорость в подъём и хорошо отработать на финише — это основной показатель. Александр молодой парень, у которого всё впереди. Россия должна гордиться, что у нас есть такие парни.



Говоря об Устюгове, классический спринт не является его сильной стороной, он всё-таки больше конькист. Он неплохо шёл до определённого круга, дальше чуть не повезло. Возможно, Устюгов немного просчитался с тактикой. Сейчас только начало сезона, надо смотреть следующие гонки, как он покажет себя на дистанции. Считаю, результат неплохой для того, чтобы стартануть в сезоне.



Все мы знаем, что Большунов перенёс операцию. Допускаю, что пока ему не хватило времени подготовиться к этим стартам, но это приходящее. Александру нужно готовиться, набирать форму, у него есть достаточно времени. Самое главное правильно подойти к основному старту — Олимпийским играм. Большунов молодец, что вообще вышел на эти соревнования. Первый старт — это не показатель.



Есть ли у Ретивых шанс пробиться на Олимпиаду? Это зависит от Глеба: как он настроится, подготовится, какие результаты будет показывать. Шансы есть всегда, ещё будет много стартов, будут спринты, где будет возможность показать себя. Все находятся в равных условиях. У России есть большая скамейка запасных, которая будет пробиваться в Олимпийскую команду. У нас есть признанные лидеры. Да, они зашли в сезон немного неудачно, но сейчас сезон только начался. У нас есть кому поддержать этих лидеров: молодые ребята показывают хорошие результаты, у нас есть запас прочности», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.