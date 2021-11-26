Турышев: сегодня Елена Вяльбе сказала, что Терентьев отобрался на Олимпийские игры

Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, прокомментировал победу Александра Терентьева в классическом спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Александр уже не первый год в команде. Ещё до этих стартов мы рассматривали его, как молодого и перспективного спортсмена. Терентьев показал неплохие результаты в Муонио, где была контрольная спринтерская гонка. Там он проиграл в разложке Сергею Устюгову, но было видно, что Александр силён. Мы тогда уже поняли, что Терентьев может показать хороший результат.



По поводу Устюгова, никаких ощущений, что его хватило только на Муонио нет. Сезон только стартовал, мы знаем, что Сергей может завтра продемонстрировать хороший ход. В Муонио была подготовка, а в Руке он хорошо забежал в подъём, но не хватило совсем чуть-чуть. Например, сегодня Диггинс быстро прошла квалификацию, уверенно лидировала, но после подъёма оказалась за пределами полуфинала. Так же получилось и с Лампич. Пока результаты ни о чём не говорят, ничего страшного, ждём от Сергея Устюгова высоких результатов.



Сегодня Елена Вяльбе сказала, что Терентьев отобрался на Олимпийские игры. Затрудняюсь ответить на вопрос, может ли Глеб Ретивых поехать в Пекин спринтером. На Олимпиаде коньковый спринт, на этапах тоже будет коньковый. Мы постараемся подвести Глеба в хорошей форме к стартам, чтобы он поборолся за место на Олимпиаду», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.