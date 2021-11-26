Вяльбе: Терентьев — наше будущее, он сразу отобрался на Олимпиаду

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу 22-летнего Александра Терентьева в первой гонке Кубка мира в сезона-2021/2022. Россиянин выиграл классический спринт на этапе в Руке (Финляндия), опередив норвежца Йоханнеса Клебо в последнем подъёме.

«Не знаю, насколько я ожидала такое, но точно знаю, что Терентьев — наше будущее. Рада. Саня сегодня отобрался на Олимпийские игры, вот так сразу. Хороший подарок Юрию Викторовичу Бородавко на день рождения. Поздравляю», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Из остальных российских участников дальше других прошёл Глеб Ретивых, завершивший борьбу в полуфинале. Александр Большунов, Сергей Устюгов и Иван Якимушкин выбыли в 1/4 финала.