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Вяльбе: Терентьев — наше будущее, он сразу отобрался на Олимпиаду

Вяльбе: Терентьев — наше будущее, он сразу отобрался на Олимпиаду
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу 22-летнего Александра Терентьева в первой гонке Кубка мира в сезона-2021/2022. Россиянин выиграл классический спринт на этапе в Руке (Финляндия), опередив норвежца Йоханнеса Клебо в последнем подъёме.

«Не знаю, насколько я ожидала такое, но точно знаю, что Терентьев — наше будущее. Рада. Саня сегодня отобрался на Олимпийские игры, вот так сразу. Хороший подарок Юрию Викторовичу Бородавко на день рождения. Поздравляю», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Из остальных российских участников дальше других прошёл Глеб Ретивых, завершивший борьбу в полуфинале. Александр Большунов, Сергей Устюгов и Иван Якимушкин выбыли в 1/4 финала.

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