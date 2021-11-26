Вяльбе: Большунов выступил даже лучше того, что должен был показывать

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлении лидера национальной команды Александра Большунова в классическом спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Большунов не сумел выйти в полуфинал.



«Большунов, несмотря на то, что не дошёл даже до полуфинала, выступил даже лучше того, что, по идее, должен был сегодня показывать. Он вообще не скоростил спринты, но всё равно здесь, в тридцатке, и это здорово.



Конечно, Саша не ждал предписанные 10 дней после операции. Он включился гораздо раньше. Но мне кажется, он уже сформированный и достаточно опытный спортсмен. Поэтому я уверена, что он чувствует свой организм, чувствует себя. Конечно, важный месяц вылетел.



Сейчас наша задача — успокоить Сашу, чтобы он не так сильно расстраивался. Хотя я понимаю, что человек, который любит бегать и побеждать, наверное, сейчас расстроен. Но я уверена, что он всё это понимает», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».