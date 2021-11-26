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Нортуг: после победы Терентьева бренд Клебо испарился

Нортуг: после победы Терентьева бренд Клебо испарился
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Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг прокомментировал победу российского лыжника Александра Терентьева в классическом спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, а третье — его соотечественник Эрик Валнес.

«До сегодняшнего дня мы думали, что никому не под силу так взлетать в подъёмы, как Клебо. Он был побеждён тем, что считалось его собственным оружием.

После того, что мы увидели в исполнении Терентьева на последней части подъёма, бренд Клебо испарился. Мы теперь получили новую точку отсчёта. Теперь есть период до спринта в Руке и после него. Терентьев очень молод и быстр. Он может создать на Олимпиаде в Китае больше проблем, чем мы думали», — цитирует Нортуга TV2.

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