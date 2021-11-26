Клебо прокомментировал победу Терентьева в спринте в Руке

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением о триумфальном выступлении россиянина Александра Терентьева. Он стал победителем спринта на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Значит, это ещё один русский. Если не один, то появляется другой. Они появляются сзади и бегут быстрее, чем мы когда-либо это делали. Это было действительно впечатляюще, мне нечего больше сказать. Я просто сейчас недостаточно хорош.



В спорте интересно, что есть люди, которые делают очень большие шаги и за короткое время становятся очень сильными. То, что он делает, впечатляет. Его успехи мотивируют», — цитирует Клебо TV2.



Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высоко отозвалась о перспективах Терентьева. Она сказала, что он может выйти на уровень лидера сборной России Александра Большунова.