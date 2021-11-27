Александр Терентьев: мне очень нравится Финляндия

22-летний российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал победу в первой гонке Кубка мира сезона-2021/2022. В классическом спринте на первом этапе соревнований в Руке (Финляндия) Терентьев выиграл квалификацию, а затем и финал, опередив на последнем подъёме норвежца Йоханнеса Клебо. Бронзовым призёром стал ещё один норвежец, Эрик Вальнес.

«Я очень рад победить здесь. Мне очень нравится Финляндия, провожу в этой стране лучшие гонки в сезоне и вообще в лыжной карьере. Чувствую себя прекрасно и счастлив быть здесь», — сказал Терентьев в интервью пресс-службе FIS.

Завтра, 27 ноября, лыжникам предстоит пробежать индивидуальную гонку классическим стилем на 15 км, а завершится этап в Руке 28 ноября коньковой гонкой преследования.