Александр Терентьев: мне очень нравится Финляндия
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22-летний российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал победу в первой гонке Кубка мира сезона-2021/2022. В классическом спринте на первом этапе соревнований в Руке (Финляндия) Терентьев выиграл квалификацию, а затем и финал, опередив на последнем подъёме норвежца Йоханнеса Клебо. Бронзовым призёром стал ещё один норвежец, Эрик Вальнес.
«Я очень рад победить здесь. Мне очень нравится Финляндия, провожу в этой стране лучшие гонки в сезоне и вообще в лыжной карьере. Чувствую себя прекрасно и счастлив быть здесь», — сказал Терентьев в интервью пресс-службе FIS.
Завтра, 27 ноября, лыжникам предстоит пробежать индивидуальную гонку классическим стилем на 15 км, а завершится этап в Руке 28 ноября коньковой гонкой преследования.
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