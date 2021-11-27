Вылегжанин: главное, чтобы Терентьев не потерялся после первого спринта

Трёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года Максим Вылегжанин поделился мнением о победе россиянина Александра Терентьева в спринте на первом этапе Кубка мира, который проходит в Руке. Терентьев стал победителем спринта, он опередил норвежцев Йоханнеса Клебо и Эрика Вальнеса.



«Не ожидал, что Александр выиграет. Для меня это было сюрпризом. Он молодой, у него еще нет такого большого опыта на Кубке мира. В приоритет обычно ставишь тех людей, которые уже побеждали когда-то. Александр будет открытием этого сезона. Посмотрим, как сложится дальше. Все будет зависеть от того, как он проведёт весь сезон. Самое главное, чтобы он не потерялся после первого спринта», — цитирует Вылегжанина «Спорт-Экспресс».

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