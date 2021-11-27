Вылегжанин: главное, чтобы Терентьев не потерялся после первого спринта
Поделиться
Трёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года Максим Вылегжанин поделился мнением о победе россиянина Александра Терентьева в спринте на первом этапе Кубка мира, который проходит в Руке. Терентьев стал победителем спринта, он опередил норвежцев Йоханнеса Клебо и Эрика Вальнеса.
«Не ожидал, что Александр выиграет. Для меня это было сюрпризом. Он молодой, у него еще нет такого большого опыта на Кубке мира. В приоритет обычно ставишь тех людей, которые уже побеждали когда-то. Александр будет открытием этого сезона. Посмотрим, как сложится дальше. Все будет зависеть от того, как он проведёт весь сезон. Самое главное, чтобы он не потерялся после первого спринта», — цитирует Вылегжанина «Спорт-Экспресс».
Новость по темеАлександр Терентьев: мне очень нравится Финляндия
Комментарии
- 27 ноября 2021
-
01:20
-
00:48
-
00:37
-
00:27
-
00:17
-
00:07
-
00:07
- 26 ноября 2021
-
23:54
-
22:38
-
22:02
-
21:45
-
20:00
-
19:54
-
18:57
-
18:37
-
17:45
-
17:39
-
17:34
-
16:50
-
16:46
-
16:40
-
16:39
-
16:26
-
16:21
-
16:06
-
15:59
-
15:46
-
15:35
-
15:18
-
14:56
-
14:36
-
14:24
-
13:59
-
13:56
-
13:11
Партнерский контент