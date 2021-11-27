«Обошёл мировую элиту как стоячих». Легков — о победе Терентьева в спринте на этапе КМ

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал первую в карьере победу в гонке Кубка мира 22-летнего российского лыжника Александра Терентьева.

В классическом спринте на первом этапе Кубка мира сезона-2021/2022 Терентьев сначала выиграл квалификацию, а затем и финал, опередив на подъёме норвежцев Йоханнеса Клебо и Эрика Вальнеса.

«Ну, вы ведь сами все видели, да?! Обошёл мировую элиту как стоячих. И как же красиво он это сделал. Александр Терентьев, с победой! С первой победой!», — написал Легков на своей странице в «Инсташраме».

Фото можно посмотреть на странице Александра Легкова в «Инстаграме».

Завтра, 27 ноября, лыжникам предстоит пробежать индивидуальную гонку классическим стилем на 15 км, а завершится этап в Руке 28 ноября коньковой гонкой преследования.