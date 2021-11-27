Терентьев назвал лыжников, которые являются его кумирами. В списке только норвежцы

Российский лыжник Александр Терентьев, одержавший победу в спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), ответил, кто является его кумиром в мире лыжных гонок.

Напомним, в Руке Терентьев неожиданно обошёл признанного спринтера норвежца Йоханнеса Клебо, бронза досталась другому норвежцу Эрику Вальнесу.

«Я считаю Клебо замечательным лыжником. Он мой кумир в спринте, но самым большим моим кумиром является Петтер Нортуг. Первым, кого я увидел по телевизору, был именно Нортуг. Он был хорош, доставлял своими гонками удовольствие», — приводит слова Терентьева TV2.

Также Терентьев прокомментировал то, что Нортуг похвалил его после победы в спринте в Руке.

«Мне приятно слышать, что он так хорошо обо мне сказал», — признался Терентьев.