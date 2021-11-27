Россиянин Сергей Ридзик выиграл этап Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе

Россиянин Сергей Ридзик стал победителем соревнований по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» на этапе Кубка мира в Сикрет Гарден (Пекин, Китай). Второй результат у канадца Брэди Лемана. Третье место занял француз Бастьен Мидоль. Другой российский фристайлист Игорь Омелин выбыл в 1/8 финала турнира.

В женских соревнованиях первое место завоевала представительница Швеции Сандра Неслунд, второй стала швейцарка Фанни Смит, третьей — француженка Мариэль Берже-Саббатель. Лучшая из россиянок Екатерина Мальцева заняла 16-е место в итоговом протоколе.

Следующий этап Кубка мира по фристайлу состоится в Валь Торанс (Франция). Соревнования запланированы на период с 9 по 12 декабря.