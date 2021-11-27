Жмурко: сегодня Терентьев уже осознал, что у него получилось в стиле Клебо обыграть Клебо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Артём Жмурко рассказал, как себя чувствует Александр Терентьев, ранее одержавший победу в спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Напомним, в Руке Терентьев неожиданно обошёл признанного спринтера норвежца Йоханнеса Клебо, бронза досталась другому норвежцу Эрику Вальнесу.

«Александр Терентьев очень весёлый, радостный. Может быть, маленько ещё не понимает, что всё произошло. Думаю, сегодня он уже это более осознал, как у него получилось в стиле Клебо обыграть Клебо. Это, конечно, было шикарно. Это был вчера лучший подарок и для Юрия Викторовича, и для всей России», — сказал Жмурко в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 27 ноября, в Руке пройдут классические «разделки» на 10 км (у женщин) и 15 км (у мужчин).