В сборной России отреагировали на серебро и бронзу в «разделке» классикой на этапе КМ

Старший тренер национальной сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты команды в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
«Разделку» выиграл финн Ийво Нисканен, вторым стал россиянин Алексей Червоткин, третьим – Александр Большунов.
«Чего не хватило для первого места — оставим для внутреннего анализа. Всегда нужно радоваться, что люди на подиуме. Совсем небольшой проигрыш. Всё закономерно, финн показал себя с хорошей стороны. Всё по плану. Будем набирать форму по ходу. Порадовался за Сашу, потому что две-три недели назад вообще стоял вопрос, стоит ли ему стартовать. С высокой скоростью набирает форму. Червоткину на контрольной он проигрывал 40 секунд, сейчас в одни ноги. Прогресс очевиден. Всё идёт по плану», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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