Артём Мальцев объяснил 14-е место в классической «разделке» на этапе Кубка мира в Руке

Российский лыжник Артём Мальцев поделился впечатлениями от выступления в классической «разделке» на 15 км на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Мальцев показал 14-й результат.

«Ещё нет такого, чтобы я прочувствовал толчок на классике. Конечно, стараюсь это нарабатывать. Первый круг шёл — вообще всё было классно, чувствовал толчок, и состояние позволяло. Шёл и слушал информацию, всё грамотно и хорошо. А на последнем круге меня не хватило, подзакислился. Там я начал много проигрывать на равнинных участках, когда надо толкаться одновременным ходом. На подъёмах старался идти в лыжне — два круга зашёл, а на третий не хватило сил, уже пришлось бежать ёлочкой.

Что в преследовании? Я ещё пока не видел протокола, посмотрю все отставания. Пообщаемся с Маркусом и разработаем дальнейший план, что будем делать завтра, как пойдёт гонка и как будет самочувствие. Будем смотреть. Наверное, компания у нас хорошая соберётся, будем работать. Главное, чтобы не было такого, что все друг друга пасут. Надо, чтобы все работали по очереди, догоняли эту группу лидеров.

Хочу поздравить ребят со вторым и третьим местом. Молодцы. Достойно», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».