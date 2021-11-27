«Большунов потихоньку начинает подниматься». Крянин — об итогах гонки на 15 км в Руке

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин прокомментировал итоги классической «разделки» на 15 км на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Гонку выиграл финн Ийво Нисканен, вторым стал россиянин Алексей Червоткин, третьим – Александр Большунов.

«Радует, что прошлогодние результаты отражаются и в нынешнем сезоне — они не стали хуже. Саша Большунов на дистанции потихоньку начинает подниматься. Думаю, потребуется некоторые время, чтобы войти в оптимальную форму.

Рад за Алексея Червоткина. Он профессионально относится к своим обязанностям, выполняет всё то, что просит тренер — Юрий Викторович Бородавко. Мы видим результат — Червоткин конкурентоспособен. Сергею Устюгову немножко не хватило… Будем смотреть, как выступит на «коньке». Завтрашний день что-то да покажет.

Наша команда движется в правильном направлении. Самое главное, ребята горят желанием бороться и показывать хороший результат», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.