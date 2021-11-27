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Бессмертных оценил свою текущую форму. В классической «разделке» в Руке он стал 29-м

Бессмертных оценил свою текущую форму. В классической «разделке» в Руке он стал 29-м
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Российский лыжник Александр Бессмертных поделился впечатлениями от выступления в классической «разделке» на 15 км на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Бессмертных показал 29-й результат.

«Разделку» выиграл финн Ийво Нисканен, вторым стал россиянин Алексей Червоткин, третьим – Александр Большунов.

«Пока мне тяжело, и сегодня ещё так холодно было. С длинного спуска сильно морозило, прямо съезжаешь весь замёрзший. Не помню, чтобы такой мороз здесь был. Отвык в Европе от таких морозов, и кажется, что сильно холодно. Свою форму оценю в процентов 80-85. Надеюсь, что со стартами будет лучше», — сказал Бессмертных в эфире «Матч ТВ».

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