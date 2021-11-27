Йохауг стала второй в классической «разделке» на этапе Кубка мира в Руке, Сорина – 8-я

В Руке (Финляндия) прошла женская индивидуальная гонка классическим стилем на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Её победительницей стала шведка Фрида Карлссон, обошедшая 14-кратную чемпионку мира норвежку Терезе Йохауг на 13,7 секунды. Тройку призёров замкнула немка Катарина Хенниг.

Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина, она стала восьмой.

Кубок мира. 1-й этап. Рука (Финляндия). Индивидуальная гонка. Женщины, 10 км.

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 24.29,4

2. Терезе Йохауг (Норвегия) – отставание +13,7 секунды

3. Катарина Хенниг (Германия) +15,2

...8. Татьяна Сорина (Россия) +45,6

9. Юлия Ступак (Россия) +54,7

...15. Наталья Непряева (Россия) +1.06,0

...32. Яна Кирпиченко (Россия) +1.51,9

...40. Мария Истомина (Россия) +2.05,7

...42. Анастасия Рыгалина (Россия) +2.07,2.