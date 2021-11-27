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Истомина: надеялась, что состояние будет лучше, но не получилось выйти на хорошую скорость

Истомина: надеялась, что состояние будет лучше, но не получилось выйти на хорошую скорость
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Российская лыжница Мария Истомина прокомментировала собственное выступление в женской индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Истомина показала 40-й результат.

«Надеялась, что состояние будет лучше, но немного не получается выйти на хорошую скорость, разогнать пульс. Надеюсь, за счёт контрольных стартов, скоростных это получится сделать и уже дальше будет бежать на более хорошей скорости», — сказала Истомина в эфире «Матч ТВ».

Победительницей стала шведка Фрида Карлссон, обошедшая 14-кратную чемпионку мира норвежку Терезе Йохауг на 13,7 секунды. Тройку призёров замкнула немка Катарина Хенниг. Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина, она стала восьмой.

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