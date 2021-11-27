Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Рыгалина высказалась о выступлении в женской индивидуальной гонке в Руке

Рыгалина высказалась о выступлении в женской индивидуальной гонке в Руке
Комментарии

Российская лыжница Анастасия Рыгалина прокомментировала собственное выступление в женской индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Рыгалина показала 42-й результат.

«На Кубке мира всё круто, как выходишь на сцену, все 10 км бежишь и понимаешь, что за тебя все болеют, смотрят. Пока только предварительный результат знаем. Конечно, морозно, холодно. А так трасса хорошая, рабочая», — сказала Рыгалина в эфире «Матч ТВ».

Победительницей стала шведка Фрида Карлссон, обошедшая 14-кратную чемпионку мира норвежку Терезе Йохауг на 13,7 секунды. Тройку призёров замкнула немка Катарина Хенниг. Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина, она стала восьмой.

Новость по теме
Йохауг стала второй в классической «разделке» на этапе Кубка мира в Руке, Сорина – 8-я
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021