Рыгалина высказалась о выступлении в женской индивидуальной гонке в Руке

Российская лыжница Анастасия Рыгалина прокомментировала собственное выступление в женской индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Рыгалина показала 42-й результат.



«На Кубке мира всё круто, как выходишь на сцену, все 10 км бежишь и понимаешь, что за тебя все болеют, смотрят. Пока только предварительный результат знаем. Конечно, морозно, холодно. А так трасса хорошая, рабочая», — сказала Рыгалина в эфире «Матч ТВ».

Победительницей стала шведка Фрида Карлссон, обошедшая 14-кратную чемпионку мира норвежку Терезе Йохауг на 13,7 секунды. Тройку призёров замкнула немка Катарина Хенниг. Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина, она стала восьмой.