«Супермило с её стороны». Финка Пярмякоски помогла шведке Карлссон после гонки

Шведская лыжница Фрида Карлссон, выигравшая женскую индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), выразила благодарность финке Кристе Пярмякоски, которая помогла ей отогреть руки.



В Руке в день гонки было около -20 градусов, и Карлссон после финиша пыталась отогреть руки. Она плакала, опасаясь, что её пальцы обморожены. В этот момент к ней подошла Пярмякоски, поделившаяся с победительницей грелками.



«После гонки я не чувствовала пальцев. Не так часто включаю их в работу во время гонки, но когда ты на финише, то подмерзаешь. И тогда я думала, сможет ли мне кто-то помочь. Пярмякоски была ко мне очень добра. Она подошла и дала мне грелки, которые я могла держать в руках. Это было супермило с её стороны», — приводит слова Карлссон Expressen.



Фриду доставили в больницу после гонки, где ей оказали помощь. К счастью, спортсменке ничего не угрожает.

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