Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Супермило с её стороны». Финка Пярмякоски помогла шведке Карлссон после гонки

«Супермило с её стороны». Финка Пярмякоски помогла шведке Карлссон после гонки
Комментарии

Шведская лыжница Фрида Карлссон, выигравшая женскую индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), выразила благодарность финке Кристе Пярмякоски, которая помогла ей отогреть руки.

В Руке в день гонки было около -20 градусов, и Карлссон после финиша пыталась отогреть руки. Она плакала, опасаясь, что её пальцы обморожены. В этот момент к ней подошла Пярмякоски, поделившаяся с победительницей грелками.

«После гонки я не чувствовала пальцев. Не так часто включаю их в работу во время гонки, но когда ты на финише, то подмерзаешь. И тогда я думала, сможет ли мне кто-то помочь. Пярмякоски была ко мне очень добра. Она подошла и дала мне грелки, которые я могла держать в руках. Это было супермило с её стороны», — приводит слова Карлссон Expressen.

Фриду доставили в больницу после гонки, где ей оказали помощь. К счастью, спортсменке ничего не угрожает.

Новость по теме
Фриду Карлссон доставили в больницу после гонки в Руке
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021