Терезе Йохауг: проигрыш Фриде Карлссон меня мотивирует
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала результат женской индивидуальной гонки классическим стилем на 10 км на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Йохауг заняла второе место, уступив шведке Фриде Карлссон. Отставание норвежки составило 13,7 секунды. Третье место заняла Катарина Хенниг из Германии.
«Я не буду никого винить. Я просто не была лучшей. И это заряжает меня. Я гарантирую, что это меня мотивирует.
Фрида находится в хорошей форме, нет никаких сомнений. Мы это видели и вчера, когда она выступала в финале спринта. Сегодня я приложила максимум усилий. Возможно, мне не хватило последней передачи. Сейчас у меня нет моей топовой скорости. А она нужна», — цитирует Йохауг NRK.
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