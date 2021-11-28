Видео церемонии награждения Червоткина и Большунова в Руке

Российские лыжники завоевали очередные медали на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). В индивидуальной гонке на 15 км Алексей Червоткин стал серебряным призёром, а Александр Большунов — бронзовым.

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Гонку выиграл финн Йиво Нисканен. Он опередил Червоткина на 8,3 секунды, а Большунова — на 14,1 секунды. Трёхкратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо стал лишь 9-м.



Большунов позднее других российских лыжников приступил к подготовке к сезону. Лидер сборной России восстанавливался после операции на челюсти. Предполагалось, что в Руке он пробежит лишь некоторые дистанции. Большунов выиграл два последних Кубка мира.