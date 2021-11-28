Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Видео церемонии награждения Червоткина и Большунова в Руке

Видео церемонии награждения Червоткина и Большунова в Руке
Комментарии

Российские лыжники завоевали очередные медали на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). В индивидуальной гонке на 15 км Алексей Червоткин стал серебряным призёром, а Александр Большунов — бронзовым.

Права на видео принадлежат Eurosport. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Eurosport.

Гонку выиграл финн Йиво Нисканен. Он опередил Червоткина на 8,3 секунды, а Большунова — на 14,1 секунды. Трёхкратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо стал лишь 9-м.

Большунов позднее других российских лыжников приступил к подготовке к сезону. Лидер сборной России восстанавливался после операции на челюсти. Предполагалось, что в Руке он пробежит лишь некоторые дистанции. Большунов выиграл два последних Кубка мира.

Новость по теме
Нисканен выиграл «разделку» классикой на этапе КМ в Руке, Червоткин — 2-й, Большунов — 3-й
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021