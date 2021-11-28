«Думаю, они плохо переносят холод». Мальцев объяснил неудачу норвежцев в Руке

Российский лыжник Артём Мальцев поделился мнением о причинах неудачного выступления норвежцев в классической индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).



Норвежцы не сумели попасть на пьедестал, победителем стал финн Ийво Нисканен. Второе место занял россиянин Алексей Червоткин, а третье — его соотечественник Александр Большунов. Лучшим среди норвежцев стал Эрика Вальнес, который показал четвёртый результат. Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо финишировал всего лишь девятым.



«Не знаю, что случилось, но здесь сегодня очень холодно. Думаю, многие из норвежцев плохо переносят холод. Мы, русские, привыкли соревноваться в Сибири», — цитирует российского лыжника Dagbladet.