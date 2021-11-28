Фристайлист Сергей Ридзик вырвал победу на этапе КМ в Пекине на финишной прямой. Видео
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Российский фристайлист Сергей Ридзик одержал победу в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Сикрет Гарден (Пекин, Китай).
На протяжении почти всей дистанции в финале лидировал француз Бастьен Мидоль, которого Ридзик опередил на финишной прямой. В итоге по фотофинишу француз также уступил и канадцу Брэди Леману и стал бронзовым призёром.
29-летний Ридзик — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в ски-кроссе. Для Сергея эта победа стала второй на этапах Кубка мира и четвертым подиумом на этапах Кубка мира.
Видео можно посмотреть на канале FIS Freestyle Skiing в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.
Следующий этап Кубка мира по ски-кроссу пройдет в Валь Торенсе (Франция) с 9 по 12 декабря.
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