Фристайлист Сергей Ридзик вырвал победу на этапе КМ в Пекине на финишной прямой. Видео

Российский фристайлист Сергей Ридзик одержал победу в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Сикрет Гарден (Пекин, Китай).

На протяжении почти всей дистанции в финале лидировал француз Бастьен Мидоль, которого Ридзик опередил на финишной прямой. В итоге по фотофинишу француз также уступил и канадцу Брэди Леману и стал бронзовым призёром.

29-летний Ридзик — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в ски-кроссе. Для Сергея эта победа стала второй на этапах Кубка мира и четвертым подиумом на этапах Кубка мира.

Видео можно посмотреть на канале FIS Freestyle Skiing в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.

Следующий этап Кубка мира по ски-кроссу пройдет в Валь Торенсе (Франция) с 9 по 12 декабря.