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Ступак: в Финляндии очень холодно. Пока не знаем, состоится гонка или нет

Ступак: в Финляндии очень холодно. Пока не знаем, состоится гонка или нет
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Лыжница сборной России Юлия Ступак дала комментарий по поводу переноса женской гонки преследования на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). Напомним, изначально старт соревнований был намечен на 12:20 мск, однако из-за сильных морозов её перенесли на 13:00.

«Сегодня очень интересный день, потому что на самом деле очень холодно. И мы пока не знаем, состоится гонка или нет. Нам сказали, что старт переносится. Сегодня ещё будут встречаться, обсуждать, будет ли он вообще. Скажут бежать — побежим.

Думаю, больше будут смотреть по ощущениям, а не по температуре. Влажность высокая. Кажется, что все 25. Как утепляемся? Трикошечки — три штучки (смеётся). На самом деле термобельё, шорты. Под комбезом будут термобельё и тёплая футболка. Мы настроены хорошо. Кто-то уже заклеиваться пошёл.

Мне лучше, чтобы нам сказали, что мы бежим, и идти уже разминаться, нежели вот так, бежим — не бежим. Пусть уже либо да, либо нет», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

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