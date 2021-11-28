Ступак: в Финляндии очень холодно. Пока не знаем, состоится гонка или нет

Лыжница сборной России Юлия Ступак дала комментарий по поводу переноса женской гонки преследования на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). Напомним, изначально старт соревнований был намечен на 12:20 мск, однако из-за сильных морозов её перенесли на 13:00.
«Сегодня очень интересный день, потому что на самом деле очень холодно. И мы пока не знаем, состоится гонка или нет. Нам сказали, что старт переносится. Сегодня ещё будут встречаться, обсуждать, будет ли он вообще. Скажут бежать — побежим.
Думаю, больше будут смотреть по ощущениям, а не по температуре. Влажность высокая. Кажется, что все 25. Как утепляемся? Трикошечки — три штучки (смеётся). На самом деле термобельё, шорты. Под комбезом будут термобельё и тёплая футболка. Мы настроены хорошо. Кто-то уже заклеиваться пошёл.
Мне лучше, чтобы нам сказали, что мы бежим, и идти уже разминаться, нежели вот так, бежим — не бежим. Пусть уже либо да, либо нет», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».
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