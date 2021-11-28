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Каминский предположил, почему Клебо не смог обойти Терентьева в спринте на этапе КМ в Руке

Каминский предположил, почему Клебо не смог обойти Терентьева в спринте на этапе КМ в Руке
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал первую в карьере победу в гонке Кубка мира 22-летнего российского лыжника Александра Терентьева.

В классическом спринте на первом этапе Кубка мира сезона-2021/2022 Терентьев сначала выиграл квалификацию, а затем и финал, опередив на подъёме норвежцев Йоханнеса Клебо и Эрика Вальнеса.

«По тактике не могу ничего сказать плохого. Она такая, которая подразумевала работу на подъёме. В этом плане он сработал хорошо, прибавлял на подъёме, выходил вперёд и таким образом выигрывал забеги. По скорости он прошёл очень ровно все забеги.

К сожалению, для зрителей прежде всего, во всех забегах не было острых финишей, где были бы какие-то разборки. Мне кажется, что сейчас в лыжном спринте нет сильных финишёров, потому что ни Клебо, ни Вальнес уже ничего не смогли сделать на финише. Трудно сказать почему. То ли они находятся в не лучшем состоянии, то ли просто не могут прибавить на финише, прежде всего в частоте движений. Прологи очень трудно сравнивать с забегами, потому что мы не знаем, на какой мази Саша бежал, какую тактику он выбирал по дистанции. В прологе в принципе нужно пробежать ровно. А вот в забегах у него проявился «козырной» бег в подъёме. Примерно в таком же стиле он убегал на подъёмах на юниорском и молодёжном чемпионатах мира. Я в Лахти видел, как он выиграл юниорское первенство в 2019 году. Круг там был не очень тяжёлым, вариантов было немного и на подъёме Саша как раз уходил в отрыв.

Но самое главное, что можно констатировать – это то, что у нас наконец-то появился спринтер, который на подъеме может разобраться с кем угодно, включая Клебо. Еще бы к способности Саши взорваться на подъёме приложить такие навыки, которыми очень хорошо владеет Клебо: работа на поворотах, уход на спуск, вход на подъём… Но тем не менее на сегодняшний день Сашин бег очень впечатлил», — приводит слова Каминского Metaratings.

«Поставил Клебо на место». Даже норвежцы восхищены победой нашего лыжника Терентьева «Поставил Клебо на место». Даже норвежцы восхищены победой нашего лыжника Терентьева
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