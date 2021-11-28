Нортуг выступил за отмену гонок преследования в Руке

Двукратный олимпийский чемпион, норвежец Петтер Нортуг выступил за отмену гонок в Руке.
«В связи с предстоящими в феврале гораздо более важными Олимпийскими играми спортсменам нет смысла рисковать, выступая на таком морозе в Руке. Никто не вспомнит первый этап Кубка мира после Олимпиады», — написал Нортуг в своём «твиттере».
Напомним, старт женской гонки преследования на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) из-за сильных морозов перенесли уже во второй раз. Новое ориентировочное время– 15:45 мск. В данный момент температура в Руке составляет -23 градуса. Изначально старт соревнований был намечен на 12:20 мск.
Напомним, согласно регламенту FIS соревнования по лыжным гонкам подлежат отмене, если температура достигает -22 градусов, однако важную роль при этом играет уровень влажности воздуха.
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