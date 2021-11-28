Норвежцы Иверсен, Крюгер и Холунд снялись с гонки преследования в Руке из-за холода

Норвежские лыжники Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд отказались от участия в коньковой гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Руке из-за морозов в Финляндии. Напомним, FIS уже перенесла женский старт на время мужского, так температура в Руке ниже 22 градусов.
«Здоровье на первом месте», – сообщается в «инстаграме» мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам.
Публикация доступна в «инстаграме» мужской сборной Норвегии по лыжам.
«Они снялись, потому что здесь ужасно холодно. Может регламент и позволяет кататься при такой температуре, но они ещё вчера почувствовали дискомфорт из-за холода в лёгких. Они знают, что впереди важные старты и не хотят рисковать из-за морозов», — цитирует тренера дистанционной группы Норвегии Эйрика Мюра Носсума NRK.
Иверсен должен был стартовать с седьмого места (+29 секунд от лидера), Холунд – с 12-го (+59), Крюгер – с 70-го (+3:14).
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