Российские лыжники могут сняться с гонки преследования в Руке

Старший тренер национальной сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что российские лыжники могут не выйти на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке.

«Сказали, что мужская гонка преследования состоится. На улице очень холодно… Поговорим со спортсменами и вместе решим: стоит ли выходить на старт.



Что касается женской гонки, никакой информации до сих пор нет», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, ранее стало известно, что мужская гонка преследования свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) состоится в изначально запланированное время, то есть 14:30 мск.



Ранее женский старт перенесли из-за морозов в Финляндии, где температура достигает минус 23 градусов.



Напомним, согласно регламенту FIS соревнования по лыжным гонкам подлежат отмене, если температура достигает -22 градусов, однако важную роль при этом играет уровень влажности воздуха.