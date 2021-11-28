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Российские лыжники могут сняться с гонки преследования в Руке

Российские лыжники могут сняться с гонки преследования в Руке
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Старший тренер национальной сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что российские лыжники могут не выйти на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке.

«Сказали, что мужская гонка преследования состоится. На улице очень холодно… Поговорим со спортсменами и вместе решим: стоит ли выходить на старт.

Что касается женской гонки, никакой информации до сих пор нет», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, ранее стало известно, что мужская гонка преследования свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) состоится в изначально запланированное время, то есть 14:30 мск.

Ранее женский старт перенесли из-за морозов в Финляндии, где температура достигает минус 23 градусов.

Напомним, согласно регламенту FIS соревнования по лыжным гонкам подлежат отмене, если температура достигает -22 градусов, однако важную роль при этом играет уровень влажности воздуха.

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