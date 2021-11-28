Лыжники стартовали с задержкой из-за проблем с оборудованием, Большунов чуть не опоздал
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В Руке (Финляндия) несмотря на холод (температура ниже 23 градусов) стартовала мужская гонка преследования на 15 км в рамках первого этапа Кубка мира.
Перед стартом также из-за холода у организаторов возникли проблемы с оборудованием, отсчитывающем время. А лидер российской сборной Александр Большунов чуть не опоздал. Ему пришлось бежать на старт, палки он поправлял уже после него.
Помимо Большунова Россию в гонке представят: Алексей Червоткин (2), Сергей Устюгов (5), Илья Семиков (6), Иван Якимушкин (8), Артём Мальцев (14), Андрей Ларьков (20) и Александр Бессмертных (28).
Ранее отказались от участия в соревнованиях все норвежские лыжники, а также победитель индивидуальной гонки финн Ийво Нисканен.
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