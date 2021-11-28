В FIS объявили, что женская гонка преследования на этапе КМ в Руке состоится в 15:45
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Женская гонка преследования на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) состоится в 15:45 мск, сообщает официальный «твиттер» FIS. Напомним, гонка дважды переносилась из-за сильных морозов. Изначально старт соревнований был намечен на 12:20 мск.
Согласно регламенту FIS соревнования по лыжным гонкам подлежат отмене, если температура достигает -22 градусов, однако важную роль при этом играет уровень влажности воздуха.
На старт гонки преследования в следующей последовательности должны выйти семь россиянок: Татьяна Сорина (8), Юлия Ступак (9), Наталья Непряева (16), Лилия Васильева (21), Яна Кирпиченко (32), Мария Истомина (38) и Анастасия Рыгалина (40). Первой в гонку уйдёт победительница «разделки», шведка Фрида Карлссон.
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