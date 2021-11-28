Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В FIS объявили, что женская гонка преследования на этапе КМ в Руке состоится в 15:45

В FIS объявили, что женская гонка преследования на этапе КМ в Руке состоится в 15:45
Комментарии

Женская гонка преследования на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) состоится в 15:45 мск, сообщает официальный «твиттер» FIS. Напомним, гонка дважды переносилась из-за сильных морозов. Изначально старт соревнований был намечен на 12:20 мск.

Согласно регламенту FIS соревнования по лыжным гонкам подлежат отмене, если температура достигает -22 градусов, однако важную роль при этом играет уровень влажности воздуха.

На старт гонки преследования в следующей последовательности должны выйти семь россиянок: Татьяна Сорина (8), Юлия Ступак (9), Наталья Непряева (16), Лилия Васильева (21), Яна Кирпиченко (32), Мария Истомина (38) и Анастасия Рыгалина (40). Первой в гонку уйдёт победительница «разделки», шведка Фрида Карлссон.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021