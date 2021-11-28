Российские лыжники заняли весь пьедестал почёта в гонке преследования на этапе КМ в Руке
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В Руке (Финляндия) прошла мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира. Весь пьедестал почёта гонки заняли российские лыжники. Победу одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Устюгов, третьим — Артём Мальцев.
Ранее из-за холода от участия в соревнованиях отказались все норвежские лыжники, а также победитель индивидуальной гонки — финн Ийво Нисканен.
Кубок мира. 1-й этап. Рука (Финляндия). Гонка преследования. Мужчины, 15 км.
1. Александр Большунов (Россия) – 35.23,7
2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 0,5 секунды
3. Артём Мальцев (Россия) + 0,7
4. Иван Якимушкин (Россия) +5,3
...6. Илья Семиков (Россия) +12,7
8. Алексей Червоткин (Россия) +50,7.
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