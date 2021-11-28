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Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на этапе КМ в Руке

Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на этапе КМ в Руке
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Российский лыжник Александр Большунов дал комментарий по поводу победной гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке. Весь пьедестал почёта в гонке заняли российские лыжники. Вторым стал Сергей Устюгов, третьим — Артём Мальцев.

«Сегодня непростая гонка, потому что с самого утра было непонятно, состоится она или нет. Но я для себя поставил задачу и понимал, что гонка должна состояться. Делал всё, как обычно, и рад, что гонка состоялась. Единственное, всё-таки на старте были небольшие проблемы, когда табло перестало работать», — сказал Большунов после гонки.

Напомним, что из-за холода от участия в соревнованиях отказались все норвежские лыжники, а также победитель индивидуальной гонки, финн Ийво Нисканен.

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Российские лыжники заняли весь пьедестал почёта в гонке преследования на этапе КМ в Руке
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