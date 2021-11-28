Устюгов прокомментировал второе место в гонке преследования на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дал комментарий по поводу гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке. Напомним, россияне завоевали первые три места. Сам Устюгов финишировал вторым, уступив только Александру Большунову. Третье место осталось за Артёмом Мальцевым.
«Я шёл сзади, ориентировался по всем и удивился, когда нас все догнали. После этого мы пошли все вместе. Никого не ждали, ехали-ехали и приехали. Не удивился, что чех пошёл вперёд. Бегал тут много раз и как-то Лукаша Бауэра завалил на этом подъёме. Вышел его обгонять, он начал меня проходить слева, я вышел на встречку и в итоге случайно наступил ему на лыжу. Он тогда упал. Здесь трасса такая, что те, кто сзади стартует, всё время догоняют лидеров», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
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