Крянин: ребята доказали, что они сильнейшие в мире и готовы побеждать, несмотря на холод

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин прокомментировал тройной успех россиян в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
«Конечно, ситуации, в которых непонятно, состоится гонка или нет, влияют на спортсменов. Когда решение принято, надо отбрасывать все эмоции назад и решать вопросы на дистанции. Наши ребята показали, что они готовы решать все вопросы, несмотря на холод и непонятную ситуацию. Считаю, что такие погодные условия допустимы — это нормальное явление, нормальная температура. Мы бегали, когда было ещё холоднее. Надо выходить и доказывать, кто сильнее. Наши ребята показали, что на сегодняшний день они сильнее всех в мире.
То, что конкуренты снялись с соревнований, ни в коем случае не делает победу менее ценной, это всё-таки победа на этапе Кубка мира. Все находятся в равных условиях, так почему не выйти и не побороться? Если на футбольный матч не выйдет одна из команд и скажет, что ей некомфортно, то какая реакция будет у болельщиков?
У Большунова очень хорошая база. Из-за проблем со здоровьем Саша с небольшим запозданием входит в сезон, но в этом нет ничего страшного. Любое соревнование — самая лучшая тренировка для того, чтобы набирать опыт и подходить к пику формы. Дальше — больше, это только первый раз. Сергей Устюгов посмотрит, что надо было поближе выходить, тогда у него была бы возможность бороться за первое место», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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