Большунов — о победе в пасьюте на этапе КМ в Руке: здесь всё решает последний подъём

Российский лыжник Александр Большунов дал комментарий по поводу особенностей трассы в Руке (Финляндия) на этапе Кубка мира. Напомним, сегодня прошла гонка преследования, в которой весь пьедестал почёта заняли российские лыжники. Сам Большунов одержал победу, вторым стал Сергей Устюгов, третьим — Артём Мальцев.
«Червоткин начал спокойно, поэтому я его уже на первом подъёме догнал. Там уже мы потихоньку собирались. Последний круг получился самым сложным, был более высокий темп. Всё-таки здесь всё решает последний подъём, потому что спуск длинный. Даже те, кто отстаёт 10-15 метров, накатывают. Наверху собрались, и тут уже решала тактика», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, из-за холода от участия в соревнованиях отказались все норвежские лыжники, а также победитель индивидуальной гонки, финн Ийво Нисканен.
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