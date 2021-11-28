Норвежские лыжницы снялись с гонки преследования на КМ в Руке, кроме Йохауг и Венг

Норвежские лыжницы снялись с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) из-за мороза, кроме второго номера гонки Терезе Йохауг и Хейди Венг (9).

Ранее старт перенесли на более позднее время из-за морозов в Финляндии, где температура достигает минус 23 градусов.

Состав российской команды на эту гонку: Татьяна Сорина (8), Юлия Ступак (9), Наталья Непряева (16), Лилия Васильева (21), Яна Кирпиченко (32), Мария Истомина (38) и Анастасия Рыгалина (40). Первой стартовала шведка Фрида Карлссон.

В мужской гонке весь пьедестал почёта гонки заняли российские лыжники. Победу одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Устюгов, третьим — Артём Мальцев. Норвежцы же в полном составе снялись с турнира из-за холода.