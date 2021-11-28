Татьяна Сорина и Юлия Ступак по ходу снялись с гонки преследования на этапе КМ в Руке

Российские лыжницы Татьяна Сорина и Юлия Ступак снялись с гонки преследования свободным стилем на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Причины неизвестны, это произошло в середине дистанции (5 км).
Таким образом, от России в гонке принимают участие только Наталья Непряева (16), Лилия Васильева (21), Яна Кирпиченко (32), Мария Истомина (38) и Анастасия Рыгалина (40).
Гонку в итоге выиграла норвежка Терезе Йохауг, второй стала шведка Фрида Карлссон, третьей — норвежка Хейди Венг. Лучший результат среди россиянок показала Непряева — 12-е место.
В прошедшем мужском старте весь пьедестал почёта гонки заняли российские лыжники. Победу одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Устюгов, третьим — Артём Мальцев. Норвежцы же в полном составе снялись с турнира из-за холода.
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