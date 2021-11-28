Йохауг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Руке, лучшая из россиянок — 12-я

В Руке (Финляндия) прошла женская гонка преследования на 10 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира. Её победительницей стала норвежка Терезе Йохауг, она проигрывала шведке Фриде Карлссон почти 14 секунд, но сумела отыграть их и выйти вперёд. Третьей стала ещё одна норвежка Хейди Венг.

Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, она финишировала 12-й.

Кубок мира. 1-й этап. Рука (Финляндия). Гонка преследования. Женщины, 10 км.

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 25.56,0.

2. Фрида Карлссон (Швеция) – отставание +7,8 секунды

3. Хейди Венг (Норвегия) +37,9

12. Наталья Непряева (Россия) +1.26,1

17. Лилия Васильева +2.09,4

24. Мария Истомина +2.46,1

25. Анастасия Рыгалина +2.47,8

27. Яна Кирпиченко +3.58,9.