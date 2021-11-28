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Большунов возглавил общий зачёт Кубка мира, Устюгов — 2-й, Клебо — 3-й

Большунов возглавил общий зачёт Кубка мира, Устюгов — 2-й, Клебо — 3-й
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Сегодня в Руке (Финляндия) прошла мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира. Весь пьедестал почёта гонки заняли российские лыжники. Победу одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Устюгов, третьим — Артём Мальцев.

По итогам гонки Большунов возглавил общий зачёт Кубка мира сезона-2021/2022, Сергей Устюгов – 2-й. Третьим идёт норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 174
2. Сергей Устюгов (Россия) – 132
3. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 119
4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 118
5. Александр Терентьев (Россия) – 115
6. Алексей Червоткин (Россия) – 112
7. Ийво Нисканен (Финляндия) – 100
8. Иван Якимушкин (Россия) – 94
9. Илья Семиков (Россия) – 80
10. Артём Мальцев (Россия) – 78…
24. Глеб Ретивых (Россия) – 32…
32. Андрей Ларьков (Россия) – 22…
59. Александр Бессмертных (Россия) – 2

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