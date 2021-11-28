Непряева занимает 10-е место в общем зачёте Кубка мира, лидирует Карлссон

В Руке (Финляндия) прошла женская гонка преследования на 10 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира. Её победительницей стала норвежка Терезе Йохауг, она проигрывала шведке Фриде Карлссон почти 14 секунд, но сумела отыграть их и выйти вперёд. Третьей стала ещё одна норвежка Хейди Венг.



Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, она финишировала 12-й.



По итогам гонки Карлссон возглавила общий зачёт Кубка мира сезона-2021/2022, Непряева – на 10-й позиции.

Кубок мира. Общий зачёт



Женщины



1. Фрида Карлссон (Швеция) – 220

2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 180

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 121

4. Майя Дальквист (Швеция) – 112

5. Рози Бреннен (США) – 104

6. Катарина Хенниг (Германия) – 99

7. Эбба Андерссон (Швеция) – 90

8. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 88

9. Хайди Венг (Норвегия) – 86

10. Наталья Непряева (Россия) – 76...

16. Юлия Ступак (Россия) – 55...

21. Татьяна Сорина (Россия) – 38…

28. Лилия Васильева (Россия) – 24...

42. Мария Истомина (Россия) – 7

43. Анастасия Фалеева (Россия) – 7

44. Анастасия Рыгалина (Россия) – 6…

46. Яна Кирпиченко (Россия) – 4