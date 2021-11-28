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Непряева занимает 10-е место в общем зачёте Кубка мира, лидирует Карлссон

Непряева занимает 10-е место в общем зачёте Кубка мира, лидирует Карлссон
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В Руке (Финляндия) прошла женская гонка преследования на 10 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира. Её победительницей стала норвежка Терезе Йохауг, она проигрывала шведке Фриде Карлссон почти 14 секунд, но сумела отыграть их и выйти вперёд. Третьей стала ещё одна норвежка Хейди Венг.

Лучший результат среди россиянок показала Наталья Непряева, она финишировала 12-й.

По итогам гонки Карлссон возглавила общий зачёт Кубка мира сезона-2021/2022, Непряева – на 10-й позиции.

Кубок мира. Общий зачёт

Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 220
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 180
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 121
4. Майя Дальквист (Швеция) – 112
5. Рози Бреннен (США) – 104
6. Катарина Хенниг (Германия) – 99
7. Эбба Андерссон (Швеция) – 90
8. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 88
9. Хайди Венг (Норвегия) – 86
10. Наталья Непряева (Россия) – 76...
16. Юлия Ступак (Россия) – 55...
21. Татьяна Сорина (Россия) – 38…
28. Лилия Васильева (Россия) – 24...
42. Мария Истомина (Россия) – 7
43. Анастасия Фалеева (Россия) – 7
44. Анастасия Рыгалина (Россия) – 6…
46. Яна Кирпиченко (Россия) – 4

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