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Большунов: для меня загадка, почему норвежцы и другие спортсмены сегодня не стартовали

Большунов: для меня загадка, почему норвежцы и другие спортсмены сегодня не стартовали
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Российский лыжник Александр Большунов дал комментарий по поводу победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Доволен, потому что соревнования прошли по плану. Самое интересное, что болельщики возвращаются, классно, что их хоть и немного, но они есть. Это придаёт силы, а также, когда холодно, они согревают трассу. На самом деле здесь всегда атмосфера классная. Когда сюда приезжаешь, Новый год сразу чувствуется – много снега, мороз, и Дед Мороз тоже есть.

Расстроен ли тем, что норвежцы не стартовали? Немного расстроен, потому что не только они не стартовали, но и другие спортсмены. Я просто не понимаю причину. Повторюсь, идентичные условия по морозу, как были и вчера. Поэтому для меня это загадка», – цитирует Большунова телеграм-канал RUNO со ссылкой на телеканал Viaplay.

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