В FIS выразили разочарование в связи со снятием норвежцев с гонок

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньерей прокомментировал решение норвежских лыжников сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Норвежцы в полном составе отказались выйти на старт из-за холодной погоды. В Руке температура опустилась ниже -22 градусов по Цельсию.
«Каждый сам решает, выходить на трассу или нет. Некоторые не стали этого делать. А другие взяли на себя ответственность и вышли на старт. Хочу поблагодарить их за это.
Конечно, я расстроен, что норвежцы решили не участвовать в гонке. Рассчитываю на соревнования между различными странами. А норвежцы входят в число сильнейших. Они делают гонки увлекательными и яркими. Будучи любителем лыжных гонок, я расстроен.
У нас есть правила и ограничения. Мы всегда можем их обсудить. Но я не видел, чтобы кто-то там слишком сильно замёрз. Думаю, что было реально соревноваться в таких условиях», — цитирует Миньерея NRK.
- 28 ноября 2021
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