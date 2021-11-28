Мужская сборная России возглавляет общий зачёт Кубка наций

Сегодня в Руке (Финляндия) прошла мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира. Весь пьедестал почёта гонки заняли российские лыжники. Победу одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Устюгов, третьим — Артём Мальцев. Из-за холода от участия в соревнованиях отказались все норвежские лыжники, а также победитель индивидуальной гонки — финн Ийво Нисканен.



Сборная России идёт на первом месте в общем зачёте Кубка наций. Второе место занимает команда Норвегии, третье — Финляндия.

Кубок мира. Кубок наций

Мужчины

1. Россия — 586 очков

2. Норвегия — 323

3. Финляндия — 202

4. Франция — 135

5. США — 102

6. Германия — 101

7. Швеция — 94

8. Италия — 82

9. Канада — 75

10. Чехия — 64

Полностью общий зачёт Кубка наций можно посмотреть на «Чемпионате».