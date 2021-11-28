Мужская сборная России возглавляет общий зачёт Кубка наций

Сегодня в Руке (Финляндия) прошла мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира. Весь пьедестал почёта гонки заняли российские лыжники. Победу одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Устюгов, третьим — Артём Мальцев. Из-за холода от участия в соревнованиях отказались все норвежские лыжники, а также победитель индивидуальной гонки — финн Ийво Нисканен.
Сборная России идёт на первом месте в общем зачёте Кубка наций. Второе место занимает команда Норвегии, третье — Финляндия.
Кубок мира. Кубок наций
Мужчины
1. Россия — 586 очков
2. Норвегия — 323
3. Финляндия — 202
4. Франция — 135
5. США — 102
6. Германия — 101
7. Швеция — 94
8. Италия — 82
9. Канада — 75
10. Чехия — 64
Полностью общий зачёт Кубка наций можно посмотреть на «Чемпионате».
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