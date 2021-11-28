Шиффрин повторила мировой рекорд по победам в одной дисциплине на Кубке мира

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин повторила рекорд по победам в одной дисциплине на Кубке мира. Американка одержала 46-ю победу в карьере в слаломе на этапе Кубка мира в Киллингтоне, Вермонт (США).



Второе место заняла словацкая горнолыжница Петра Влхова. Швейцарка Венди Холденер стала третьей.



Шиффрин сравнялась по количеству побед в одной дисциплине на этапах Кубка мира со шведом Ингемаром Стенмарком. Представитель Швеции побеждал 46 раз на турнирах по гигантскому слалому в 70-80-е годы XX века.



Стенмарк является рекордсменом по общему количеству побед на Кубке мира. Он выиграл 86 турниров. 26-летняя Шиффрин занимает в этом списке 3-е место, у неё 71 победа.



«Если честно, я не знала о рекорде Ингемара. Не буду говорить, что это не так важно. Очевидно, что у достижения есть большое значение. Но я пытаюсь не думать об этих числах. Чем ближе оказываешься к рекорду, тем больше об этом думаешь, и становится сложнее», — цитирует Шиффрин NBC Sports.