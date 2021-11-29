«Летим домой после посредственного уик-энда в Финляндии». Иверсен показал фото с Клебо

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен опубликовал пост, посвящённый стартовому этапу Кубка мира в Руке (Финляндия). В первый день соревнований он не сумел преодолеть квалификацию в спринте, заняв лишь 49-е место. В «разделке» Эмиль стал седьмым, а на гонку преследования, как и другие норвежские лыжники, не вышел из-за холода.

Иверсен показал фото с Йоханнесом Клебо из самолёта и написал: «Летим домой после очень посредственного уик-энда в Финляндии».

Пост доступен в «инстаграме» Эмиля Иверсена.

Помимо норвежцев, с гонки преследования снялся и финн Ийво Нисканен. Он должен был начать гонку в качестве лидера. В результате россияне заняли весь пьедестал. Гонку выиграл Александр Большунов, вторым финишировал Сергей Устюгов, а третьим — Артём Мальцев.