«Бедненький, сопельки потекли». Российские болельщики поглумились над Клебо в «Инстаграме»

Российские болельщики раскритиковали трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо, который из-за мороза снялся с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке. Ранее Клебо опубликовал пост в «Инстаграме», в котором объяснил своё решение.

Вот что написали российские болельщики в комментариях:

«Бедненький. Сопельки потекли».

«С каких это пор норвежские мужики холода стали бояться? Даже итальянцы бежали гонку! И тем более норвежские девушки!»

«Норвежские девушки бежали, мужики нет, ну холодно же было».

«У вашей команды была своя мотивация не выходить на старт. Но тогда зачем приезжать на старт, если под предлогом погоды и других факторов можно не выступать? Девушки же успешно выступили — респект!»

«Клебо, а если вся зима будет холодная и морозная?! А ведь сегодня ещё только… Неужели проблемы с характером? Его тоже надо тренировать...»

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.