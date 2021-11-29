Терезе Йохауг прокомментировала решение норвежских лыжников сняться с гонки из-за мороза
Поделиться
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежка Терезе Йохауг прокомментировала решение мужчин-соотечественников сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Норвежцы в полном составе отказались выйти на старт из-за холодной погоды. В Руке температура опустилась ниже -22 градусов по Цельсию.
«Я понимаю, в FIS хотели бы, чтобы все спортсмены стартовали. Но когда такие холода и у людей начинаются проблемы с лёгкими… Я понимаю тех, кто снялся.
Здоровье превыше всего. Впереди ещё много важных лыжных соревнований. Поэтому я на сто процентов поддерживаю других норвежских лыжников», — приводит слова Терезе Йохауг норвежское издание NRK.
Комментарии
- 29 ноября 2021
-
09:13
-
09:06
-
09:03
-
03:58
-
00:57
- 28 ноября 2021
-
23:55
-
22:58
-
21:41
-
21:32
-
21:13
-
20:45
-
20:35
-
19:08
-
18:26
-
18:14
-
16:56
-
16:13
-
16:08
-
15:59
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:43
-
15:37
-
15:33
-
15:33
-
15:19
-
15:15
-
15:05
-
14:56
-
14:52
-
14:43
-
14:35
-
14:19
-
14:15
Партнерский контент