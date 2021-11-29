Терезе Йохауг прокомментировала решение норвежских лыжников сняться с гонки из-за мороза

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежка Терезе Йохауг прокомментировала решение мужчин-соотечественников сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Норвежцы в полном составе отказались выйти на старт из-за холодной погоды. В Руке температура опустилась ниже -22 градусов по Цельсию.

«Я понимаю, в FIS хотели бы, чтобы все спортсмены стартовали. Но когда такие холода и у людей начинаются проблемы с лёгкими… Я понимаю тех, кто снялся.

Здоровье превыше всего. Впереди ещё много важных лыжных соревнований. Поэтому я на сто процентов поддерживаю других норвежских лыжников», — приводит слова Терезе Йохауг норвежское издание NRK.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.